Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner hayatını kaybetti

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:24

Ayten Boyner’in vefat haberi Boyner Grup kurumsal Twitter hesabından duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;“Kurucu ortağımız ve Boyner Grup Onursal Başkanı Osman Boyner'in kıymetli eşi, Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO'muz Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyemiz Neylan Dinler'in sevgili anneleri Ayten Boyner'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun.”

