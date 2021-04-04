Cem Gürdeniz: Amacımız Türkiye'nin menfaatlerine sahip çıkmak

04 Nisan 2021 Pazar, 11:08

Son dönemde gündeme gelen tarikat evinde üniforması üzerine cübbe giyen amiral tartışılırken, emekli 103 amiralden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, FETÖ kumpasları hatırlatıldı ve aynı tehlikenin yaşanmaması için önlemler alınmasına dikkat çekildi.

Açıklamada, "TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" diye belirtildi.

Dün akşam itibariyle AKP’li ve Saray’dan birçok isim açıklama için “Darbe”, “Muhtıra” benzetmesinde bulundu ve amirallere operasyon çağrısı yaptı. Bugün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Amirallerin açıklamasıyla ilgili re’sen soruşturma başlattı.



CEM GÜRDENİZ: AÇIKLAMAYI ‘DARBE ÇAĞRISI’ OLARAK YORUMLAMAK SON DERECE YANLIŞ

Amirallerin açıklamasında imzası bulunan “Mavi Vatan” kavramının isim babası Emekli Amiral Cem Gürdeniz Cumhuriyet’e konuştu.

Cem Gürdeniz, açıklamanın Türkiye’nin menfaatlerini ve Mavi Vatan’ı korumak için yapıldığını söyledi. Açıklamanın “Darbe bildirisi” olarak yorumlanmasına tepki gösteren Gürdeniz, “Yapılan bir açıklamadır bunu bir ‘darbe çağrısı’ olarak yorumlamak son derece yanlıştır. Kaldı ki biz FETÖ’nün kumpaslarında hapis yatmış kişileriz. Amacımız Mavi Vatan’a sahip çıkmaktır” dedi.

Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in açıklaması şöyle:

“Son dönemde çıkan Montrö tartışmaları ve medyada tasvip edilmeyen fotoğrafları ortaya çıkan Deniz Kuvvetleri mensubu beni üzmüştür. Bir emekli amiral olarak, amirallerimizin ortak gündeme getirdiği böyle bir metni açıklamanın ve bu metne benim de imza koymamın sakınca olmadığını değerlendirdim. Bu en azından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir.

Yıllarca Türkiye’nin menfaatleri için hareket edip, Mavi Vatan’a sahip çıktık. Dolayısıyla yapılan açıklama, Türkiye’nin menfaatleri ve Mavi Vatan’ı korumak içindir. Açıklama yapma özgürlüğüne sahibiz ve buradan bir mağduriyet oluşturulmamalı. Yapılan bir açıklamadır bunu bir ‘Darbe çağrısı’ olarak yorumlamak son derece yanlıştır. Kaldı ki biz FETÖ’nün kumpaslarında hapis yatmış kişileriz. Amacımız Mavi Vatan’a sahip çıkmaktır.”

CÜBBELİ AMİRAL’İN FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartları arasında bulunan “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmü geçen günlerde kaldırılmıştı. Bu kararla tarikatların TSK içerisinde güçleneceğine yönelik yorumlar yapılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral olduğu öne sürülen bir ismin tekkede cübbeli ve sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta cübbeli kişinin üniformasının üzerinde olduğu ve "Cübbeli Amiral"in makam aracıyla tekkeye geldiği görülmüştü.

Tekkedeki cübbeli ve sarıklı amiralin, Deniz Harp Okulu mezunu olmayan Tuğamiral Mehmet Sarı olduğu ortaya çıkmıştı.