Lütfü Türkkan "Cübbeli Amiral" fotoğraflarını Meclis gündemine taşıdı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral olduğu öne sürülen bir ismin tekkede cübbeli ve sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. Cübbeli Amiral ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi. Önerge sahibi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) ve siyaset kulislerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir amiralin cübbeli fotoğrafları konuşuluyor.
Önce Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartları arasında bulunan “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmü geçen günlerde kaldırıldı. Bu kararla tarikatların TSK içerisinde güçleneceğine yönelik yorumlar yapıldı.
Sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral olduğu öne sürülen bir ismin tekkede cübbeli ve sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta cübbeli kişinin üniformasının üzerinde olduğu ve "Cübbeli Amiral"in makam aracıyla tekkeye geldiği görüldü.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, “Amiralin tarikat merkezindeki görüntüleri her yönüyle inceleniyor” dedi. Bakanlığın açıklaması akıllara “TSK ve Bakanlık cübbeli amiralden haberdar değil mi” sorusunu getirdi.
"CÜBBELİ AMİRAL" MECLİS GÜNDEMİNDE
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, cübbeli Amiral fotoğraflarıyla ilgili soru önergesi verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, fotoğrafın M.S. adlı Tuğamiral’e ait olup olmadığı soruldu.
Türkkan, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan söz konusu görüntüler üzerine Milli Savunma Bakanlığı’nın inceleme başlattığı doğru mudur, bu inceleme ne zaman sonuçlandırılacaktır, inceleme sonucu kamuoyuyla paylaşılacak mıdır” dedi ve söz konusu fotoğrafların hangi tarikat merkezinde çekildiğini sordu.
TÜRKKAN: DEVLET TARİKATLARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamada bulunan Türkkan, devletin 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminden ders almadığını söyledi. Türkkan, TSK içerisinde çeşitli tarikat yapılanmalarının olduğunu belirtti ve “Bu fotoğraf, devletin FETÖ'cüleri temizlerken başka tarikatların önünü açtığını gösteriyor” dedi.
Türkkan’ın açıklaması şöyle:
"Bu fotoğraf bir kez daha gösterdi ki 15 Temmuz'dan bir ders almayan kurumların başında TSK geliyor. Bu fotoğraf, devletin FETÖ'cüleri temizlerken başka tarikatların önünü açtığını gösteriyor. Biliyorsunuz TSK'ye subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları belirleyen yönetmeliklerde giriş şartlarından 'irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak' hükmü kaldırıldı. Bu fotoğrafla da görüyoruz ki tarikatlar TSK içerisindedir. Bu fotoğrafı çok tehlikeli ve karanlık günlerin habercisi olarak görüyorum. TSK kendi bünyesinde temizlik yapmalıdır."
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