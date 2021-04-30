Cem İlkel ATP Challenger'da çeyrek finalde
ATP Challenger turnuvasında Cem İlkel, İtalyan rakibi Lorenzo Giustino'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.
ATP Challenger'da milli tenisci Cem İlkel Lorenzo Giustino ile karşı karşıya geldi.
2 set sonunda da rakibine 6-4, 6-2’lık skorla üstünlük sağlayan Cem İlkel bir üst tura yükseldi.
25 yaşındaki milli teniscimiz, bugün saat 16.20’da çeyrek final maçı için Hırvat tenisçi Nino Serdarusic ile karşılaşacak.
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