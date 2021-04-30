Cem İlkel ATP Challenger'da çeyrek finalde

ATP Challenger turnuvasında Cem İlkel, İtalyan rakibi Lorenzo Giustino'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 15:36
Cem İlkel ATP Challenger'da çeyrek finalde
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ATP Challenger'da milli tenisci Cem İlkel Lorenzo Giustino ile karşı karşıya geldi.

2 set sonunda da rakibine 6-4, 6-2’lık skorla üstünlük sağlayan Cem İlkel bir üst tura yükseldi.

25 yaşındaki milli teniscimiz, bugün saat 16.20’da çeyrek final maçı için Hırvat tenisçi Nino Serdarusic ile karşılaşacak.




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