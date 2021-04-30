Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı belli oldu
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacakları erteleme maçlarının tarihleri açıklandı.
Ülkemizi Turkish Airlines EuroLeague play-off'larında temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacakları erteleme maçlarının tarihleri belli oldu.
Ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması 7 Mayıs Cuma günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.
30. haftadaki Fenerbahçe Beko - Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü saat 18:00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen karşılaşması ise 9 Mayıs Pazar günü saat 15.15’te, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak.
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