Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı belli oldu

30 Nisan 2021 Cuma, 14:56

Ülkemizi Turkish Airlines EuroLeague play-off'larında temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacakları erteleme maçlarının tarihleri belli oldu.

Ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması 7 Mayıs Cuma günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.

30. haftadaki Fenerbahçe Beko - Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü saat 18:00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen karşılaşması ise 9 Mayıs Pazar günü saat 15.15’te, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak.



