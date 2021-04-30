Formula 1 Portekiz GP’de ilk antrenmanın en hızlısı Valtteri Bottas

30 Nisan 2021 Cuma, 15:14

Portimao Pisti'ndeki yarış hafta sonu ilk antrenman seansı ile başladı. Geçtiğimiz yılki yarışa göre pistteki DRS noktaları ikiye çıkartılırken seansı ilk sırada Mercedes pilotu Valtteri Bottas tamamladı. Imola’daki yarışta George Russell ile çarpışan ve kaza yapan Bottas’ın aracı tamir edilmiş ancak son durumunun Portekiz’de belli olacağı belirtilmişti. Ayrıca araçtaki güç ünitesinin sorunsuz çalıştığı açıklanmıştı. Fin pilot aracında sorun yaşamazken ilk antrenmanın en hızlı ismi oldu.

RED BULL’UN İKİ ARACI DA İLK ÜÇTE

Son yarış galibi Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez ilk seans sonunda ilk üçe girmeyi başardı. Verstappen, 1.19.673’lük derecesiyle ikinci olurken, Perez 1.19.846’lık derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

SAINZ’DAN PARÇA KOPTU

Ferrari pilotu Carlos Sainz, seansın başlangıcında piste ilk çıkan pilotlardan biriydi. İspanyol pilot piste çıktığı esnada aracından kopan parça pit çıkışında kaldı. Kırılan parçanın araç üstünde unutulan bir parça olmadığı ifade edilirken tabanda bir kırık olabileceği kaydedildi.

HAMILTON ARAÇ AYARINDA SORUN YAŞADI

Seansın ilk bölümünde birçok pilot pistin soğuk olmasından kaynaklı olarak sorun yaşadı. Pilotlar firenaj esnasında aracın arka kısmında kayma yaşarken Lewis Hamilton telsizden, “Aracın dengesi sürüş yapılamayacak kadar kötü, pist çok soğuk.” açıklamasını yaptı. İngiliz pilota pitten, “Pist sıcaklığından dolayı bu sorun ortaya çıktı.” yanıtını geldi. Hamilton, konuşmanın ardından araçta ciddi değişiklikler yapılması gerektiğini söyleyerek pite geldi.

İlk bölümde Max Verstappen ve Charles Leclerc birkaç virajda sorun yaşarken pistin ısınmasıyla birlikte pilotların pist sıcaklığı ile ilgili şikâyeti azaldı. Verstappen ayrıca farklı lastiklerle sorun yaşarken son bölümde yumuşak lastiklerle ilgili, “Sürekli titreşim var nereye gittiğimi göremiyorum.” açıklamasını yaptı.

CALLUM ILOTT İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Ferrari’nin akademi pilotu Callum Ilott, Alfa Romeo ile antrenmana çıkarak kariyerinde ilk kez Formula 1 deneyimi yaşadı. Genç pilot hafta içinde Alfa Romeo ile yedek pilot sözleşmesi imzalamıştı. Ilott, 1.21.806’lık derecesiyle seansı 17. sırada bitirerek Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin’i geride bıraktı.

İlk antrenman seansı sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.19.648

2.Max Verstappen – Red Bull / 1.19.673

3.Sergio Perez – Red Bull / 1.19.846

4.Charles Leclerc – Ferrari / 1.19.884

5.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.19.967

6.Pierre Gasly – Alpha Tauri / 1.20.444

7.George Russell – Williams / 1.20.529

8.Lando Norris – McLaren / 1.20.635

9.Carlos Sainz – Ferrari / 1.20.680

10.Esteban Ocon – Alpine / 1.20.800

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP'de hafta sonu takvimi şöyle:

30 Nisan 2021

17.00: 2. Antrenman turları

1 Mayıs 2021

14.00: 3. Antrenman turları

17.00: Sıralama turları

2 Mayıs 2021

17.00: Yarış