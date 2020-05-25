Cem Uzan dede oldu

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:41

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Uzan’ın büyük oğlu Sinan Uzan ve eşi Luisa Uzan’ın kız bebekleri dün İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Bebeğe Alev isminin verildiği öğrenildi.

59 yaşında dedelik heyecanı yaşayan Cem Uzan ise “Torunum Alev Uzanın dünyaya gelişi benim için çifte bayram oldu, bayram şekerini oğlum ve gelinim verdiler, büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edilen Uzan, yaklaşık 11 yıldır yurt dışında bulunuyor.

Kaynak: Medya Radar