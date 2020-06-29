Cem Uzan, Genç Parti Kongresi'ne video konferans ile katılacak

29 Haziran 2020 Pazartesi, 17:46

AKP’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinde iddialı partiler arasında yer alan Genç Parti’nin ismi Cem Uzan’ın hakkında açılan davalar nedeniyle Fransa’ya gitmesiyle gündeme gelmiyordu. 10 yıldır Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti’nin 5’inci Olağan Kongresi’ne video konferans ile katılacağı öğrenildi. Kongre 2 Temmuz günü Ankara Yenimahalle’de bulunan Dört Mevsim Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Kongrede divanın oluşturulmasının ardından, faaliyet ve hesap raporu görüşülecek, genel başkan ve merkez yönetim kurulu seçimleri yapılacak.

2002 SEÇİMLERİNDE İDDİALIYDI

2002 yılında Yeniden Doğuş Partisi’nin isim değiştirmesiyle Cem Uzan ve çevresindekiler tarafından kurulan Genç Parti, AKP’nin yüzde 34 oy oranıyla tek başına iktidar olduğu 3 Kasım 2002 yüzde 7.25 oy alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

2 milyon 284 bin seçmenin oyunu alan ve seçimde 5’nci olan Genç Parti, buna rağmen yüzde 10’luk seçim barajı nedeniyle Meclis’e girmeye hak kazanamamıştı.

Muhalefet, bu seçimde sağın oylarını bölüp AKP’yi tek başına iktidar yaptığı gerekçesiyle Uzan’a sert eleştiriler yöneltmişti.

Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde ise yüzde 3,03 oy oranıyla barajın çok uzağında kalmıştı.

Hakkında çeşitli davalar bulunan Cem Uzan, 2010 yılında Fransa’ya gitmiş ve bu ülkeden siyasi sığınma hakkı almıştı. Genç Parti daha sonraki seçimlere katılmamıştı.

UZAN HAKKINDAKİ DAVALAR

Cem Uzan’ın gerek ailesi gerekse de şahsı adına pek çok dava görüldü.

Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik’te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003’te iptal edildi, 3 Temmuz 2003’te de İmar Bankası ve Adabank’a el konuldu.

Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

Uzan ailesine ait Rumeli Holding ve İmar Bankası’nda ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle Cem Uzan’ın babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan, 2003’te Türkiye’den kaçtı.

Cem Uzan’ın adı Ergenekon iddianamesinde de yer aldı.

2’nci Ergenekon iddianamesinde, Uzan’ın, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul etti.