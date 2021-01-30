Cem Uzan Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD’li elektronik firması Motorola’nın 1.8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle haklarında hukuki girişimde bulunduğu Hakan Uzan ve Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hakan ve Cem Uzan bugün Tribunal Judiciaire de Paris Mahkemesi’nde Motorola’ya karşı 160 milyon ABD dolarını aşan “haksız fiil ve dolandırıcılık”tan oluşan zararların tazminatı için dava açtı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Cem Uzan, “Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan İLK adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları asan hırsızlıkların hesabi teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır” ifadelerini kullandı.
HAZİRAN 2005'TE NİHAİ KARAR VERİLDİ
1990’lı senelerde Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 'yi (bir Uzan şirketi) finanse eden Motorola 1.8 milyar ABD dolara varan Motorola Ekipman ve Hizmetlerinin satışı için kredi vermiş bulunmakta idi. 2001 yılında Telsim'in temerrüde düşmesi üzerine Motorola, New York'un Güney Bölgesi'nde Uzan ailesi üyelerine karşı Finansman Anlaşmalarına dayanan şahsi tazminat davası başlatmış ve Temmuz 2003'te ayni mahkemeden şahıslar aleyhine karar almış idi.
İsviçre Zürih Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi (ZCC), Telsim ve Motorola tarafından Sözleşmeler deki herhangi bir anlaşmazlık ve ihtilafın çözümü için yetkilendirilen forum olarak, Haziran 2005'te nihai karar verildi.
Motorola bugün ve Eylül 2005'ten bu yana, imzalamış olduğu sözleşmeler ile Telsim Kredilerinden doğan alacakların tazminatı kararlardan oluşan alacak haklarını satarak devir ve temlik etmiş bulundu.
Kaynak: Odatv.com
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- AKP'li başkan istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı
Video Haberler
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
- Motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
- Prof. Dr. Turan: Biraz daha zamana ihtiyacımız va
- Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- AKP'li başkan istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı