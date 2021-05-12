Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf: AKP'nin paraları Katar'da
Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Katar iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzan, ''AKP'nin paraları Katar'da'' dedi, bir de fotoğraf paylaştı.
Günel Cantak'ın Youtube yayınına konuk olan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, ''AKP’nin paraları Katar’da duruyor. AKP aldığı komisyonları Katar’da depozitliyor, oradan da tekrar Türkiye’ye yabancı sermayeymiş gibi getiriyor' dedi.
Katar iddialarına ilişkin konuşan Uzan, ''AKP’nin paraları Katar’da duruyor. AKP aldığı komisyonları Katar’da depozitliyor, oradan da tekrar Türkiye’ye yabancı sermayeymiş gibi getiriyor. Şimdi ben size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafta dört kişi var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Katar Emiri Al Qahtani, şu anda kayıp olan meşhur bizim damat bakan ve bir de Katar Maliye Bakanı var. Bu Katar Maliye Bakanı, Katar’ın 300 milyar dolarlık yatırım fonunu yönetiyor ve hazır olun, Türkiye’de bulunan QNB Finansbank’ın yönetim kurulu başkanı. Qatar Airways’in yönetim kurulu başkanı. Şu anda tutuklandı, Katar devleti tarafından tutuklandı" dedi.
'İBRETLİK REZALET FOTOĞRAF'
Bu ismin masada yemek yiyen 4 kişiden biri olan Katar Emiri tarafından tutuklandığını söyleyen Uzan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu fotoğraf ibretlik bir rezelet fotoğrafıdır. Türkiye’nin çalınan paralarının nasıl aklandığının fotoğrafıdır. Dört kişi var, bir tanesi kayıp, bir tanesi hapiste. Günü zamanı gelecek, elbet bu iktidar değişecek. Katar devleti de Türkiye'den çalınan paraları tıpış tıpış iade etmek zorunda kalacak. Katar ile swap kapasitesi artırıldı diyorlar. Bu 128 milyar operasyonu için de swaplar da var. Şimdi Maliye Bakanı'nın, 15 milyar dolarlık oldu deniyor swap için, 15 milyar dolarlık bir operasyonun içinde Katar Maliye Bakanının olmama ihtimali var mı? Türkiye soyulmuştur, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, bu üç banka üzerinden satılıyor 128 milyar dolar. Bunun içinde 128 milyar doların ne kadarını QNB aldı?"
'KURULAN TEZGAHLAR'
Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Uzan, ''Para AK lama sofrasi. Damat kayıp. Qatar Bakanı hapiste 128 Milyar dolar nerede? Dönen dolaplar. Kurulan tezgahlar'' ifadelerini kullandı.
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