Dolar/TL kuru için bir yorum da Cem Uzan'dan

02 Nisan 2021 Cuma, 11:05

Cem Uzan, ekonomist Murat Muratoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Türkiye ekonomisini yorumlayan Cem Uzan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve bunun dolar kuru üzerindeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE, BORCU BORÇLA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR"

"Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum son derece net. Olayın vahameti daha inflak noktasına gelmedi. Daha hastanın son günleri gibi görmek lazım bunları" diye konuşan Cem Uzan, "Şöyle bakalım döviz rezervi olmayan bir ülke. Yani 83 milyon vatandaşı var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ama kendisine ait bir döviz rezervi yok ve bol miktarda da borcu var. Borcu borçla çevirmeye çalışıyor. Artık o da çevrilemez hale geldi. Faizleri yükseltip sıcak para çekeyim dedi. Yüksek faizin iç ekonomiye yansımaları var. Bunların hepsi ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir hastanın aspirinle tedavisi gibi" şeklinde konuştu.

20 TL TAHMİNİ

Naci Ağbal'ın görevden alınma gerekçesini "130 milyar doların peşine düşmesi" olabileceğini söyleyen Cem Uzan, "Sizce dolar kuru ne olur" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bazı şeyler var hakikaten öngörmek mümkün değil. İleriye yönelik varsayımlar ve analizler hep normal hareket şartlarına göre yapılır. Siz 4 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişeceğini öngöremezsiniz. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan iktidarının tavırlarının ne olacağına bağlı sene sonu dolar kurunun akıbeti. Geçtiğimiz konuşmamızda ben dolar 20 lira olursa şaşırmam demiştim aynı sözümün arkasındayım. Ben dolar kuru 20 lira olur diyorum faiz ne olur diyorlar. Şuanda faizler yüzde 19. Düşer diyorlar. Hayal görmesinler 19’da tutabilsinler ellerini öpsünler milletin. Siz bütçe açığını artırmaya devam edin. Karşılıksız para basın faiz ve dolar kuru yükselmesin."

"BEN OLSAM DOLAR ALIR YASTIK ALTINA KOYARIM"

"Ben Türkiye’de bir yatırımcı olsam olsam dolar alırım bankaya değil yastık altına koyarım. Hangi vurdum duymazlıktır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki paranızı getirin yatırım bankalarına teslim edin diyor. Yastık altındaki paraya göz konulması çok ama çok tehlikeli bir olaydır. Bugün herkes sermaye çıkışlarına girişlerine yasak gelebilir mi diye korkuyor ama Türk yatırımcının servetine bir şekilde bir şey olabilir diye endişe etmemek mümkün değil. Hangi mantıktır ki insanların son kara gün parasını istiyorsun düşün ki sen devletin kara gün parasını tüketmişsin zaten."