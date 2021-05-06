Cem Yılmaz'dan Hıncal Uluç'a gönderme: Benim için Gökhan Özoğuz bitti
Cem Yılmaz, Twitter'dan esprili bir paylaşımla, müzisyen Gökhan Özoğuz'dan bahsederek "3 aydır illuminatinin aidatını ödemiyor" dedi.
Bazı çevreler tarafından "İlluminati"ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen ve her seferinde açıklamalarıyla iddiaları ti'ye alan Cem Yılmaz, Sabah köşe yazarı Hıncal Uluç'a gönderme yaptı.
Uluç, Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" ifadelerini kullanmıştı.
E Benim için bitmedi :) https://t.co/NER2T4AxBB— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 5, 2021
DERHAL PELERİNİNİ VE ASAYI GETİR
Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'u Twitter'dan etiketleyerek paylaşımda bulundu.
Yılmaz, "Benim için bitti Gökhan Özoğuz. 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor! Beni de yukarıdan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir!" dedİ.
Benim için bitti @gokhanozoguz ?? 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor ! Beni de yukardan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asa yı getir ! pic.twitter.com/HW7aihOE3p— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 5, 2021
İlgili Haberler
- Tarkan, Yıldız Tilbe'nin pasını kabul etmedi
- Buket Aydın ile Hıncal Uluç birbirine girdi: "Dedem yaşında olduğu için..."
- Gökhan Özoğuz'dan zam tepkisi: 'Bizim gündemimiz' dedi, sıraladı
- Cem Yılmaz’dan 'hunili' paylaşım: "Yaaakşamlar"
Video Haberler
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Arka Sokaklar oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması
- Sezen Aksu'dan iktidara sert tepki
- Sağlık Bakanlığı güncel Covid-19 tablosunu açıkladı