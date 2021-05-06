Cem Yılmaz'dan Hıncal Uluç'a gönderme: Benim için Gökhan Özoğuz bitti

06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:38

Bazı çevreler tarafından "İlluminati"ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen ve her seferinde açıklamalarıyla iddiaları ti'ye alan Cem Yılmaz, Sabah köşe yazarı Hıncal Uluç'a gönderme yaptı.

Uluç, Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" ifadelerini kullanmıştı.

E Benim için bitmedi :) https://t.co/NER2T4AxBB — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 5, 2021

DERHAL PELERİNİNİ VE ASAYI GETİR

Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'u Twitter'dan etiketleyerek paylaşımda bulundu.

Yılmaz, "Benim için bitti Gökhan Özoğuz. 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor! Beni de yukarıdan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir!" dedİ.