Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçisine yanıt: Hemen çalışmalara başla
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin 'evrensellik' ile ilgili eleştirisine "Evrenselliği sana bahşettim, hemen çalışmalara başla" diyerek yanıt verdi.
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz bir YouTube kanalında katıldığı sinema programını sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımının altına bir takipçisi tarafından "Yapım kalitesi, sinematografi, Protagonist akılda kalıcı "yerel" karakterler, klişe hikayelerden tavşan çıkartabilme yaratıcılığı ve repliklerde üretilebilen popüler kültür dili açısından Cem Yılmaz sinemasının bir kısmı gelecekte etnografya belgeseli niteliğindedir. Evrensellik?" yanıtı geldi.
Takipçisinin tweeti alıntılayarak takipçisine yanıt veren Cem Yılmaz ise "Evrenselliği sana bahşettim. Hemen çalışmalara başla. Ceyhun Ezberoğlu" dedi.
Evrenselliği sana bahşettim.Hemen çalışmalara başla.Ceyhun Ezberoğlu. https://t.co/dLuQv3o2oT— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 7, 2021
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