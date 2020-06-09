Cem Yılmaz'dan takipçilerine bir uyarı, bir öneri
'Gora', 'Arif V 216' ve 'Karakomik Filmler' gibi filmlerin yönetmeni, komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya takipçilerine bir uyarı ve bir öneride bulundu.
Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine bir uyarıda ve bir öneride bulundu.
Usta sanatçılar Şener Şen ve Ferhan Şensoy adına açılmış sahte Twitter profillerini kendi hesabında paylaşan Cem Yılmaz şunları söyledi:
"Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun, bir Şener Şen filmi izleyin."
Cem Yılmaz'ın paylaşımının ardından, Ferhan Şensoy adına açılan sahte profil, hesabın kullanıcısı tarafından kapatıldı.
Şener Şen adına açılan ve gerçek olduğunu iddia eden Twitter profili ise hâlâ kapatılmadı.
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