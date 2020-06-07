Cem Yılmaz'ın erişim engeli talebi kabul edildi

07 Haziran 2020 Pazar, 17:08

Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinin bahçesinde Serenay Sarıkaya ile havuza girerken görüntülenmişti. Yılmaz, izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, evinin yolundan uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti. Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Yılmaz'ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte ve Sarıkaya'nın bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti.

CEM YILMAZ MAHKEME KARARINI PAYLAŞTI

Twitter hesabından mahkeme kararını paylaşan Yılmaz, mahkeme heyeti tarafından erişim engelleme kararı verildiğini şu sözlerle takipçilerine duyurdu:

"Israrla, ev gözetleme konusunu olağanlaştırma çabanızı anlıyorum. Mahkeme kararını 'magazin' sayfaları, sosyal medya hesapları 'talebi reddedildi' diye vermiş. Bu çocukça şeyi niye yapıyorsunuz? Açık bir Türkçe ile yazıyor aşağıda. İnsanların evini gözetleyemezsiniz."

Yılmaz, sevgilisi Sarıkaya ile yaptığı tatil sırasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını Twitter hesabından duyurarak şu ifadeyi kullanmıştı:

“Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum. Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.”