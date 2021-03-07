Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında yangın çıktı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.
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