Cemaat liderinden tehdit: Bu zulmü yaptıklarına pişman edeceğiz

11 Eylül 2020 Cuma, 12:26

29 Mayıs 2016’da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’ın konferansının iptali sonrasında olaylar yaşanmıştı. Çıkan olaylarla ilgili Furkan Vakfı'na bağlı cemaatin üyeleri hakkında açılan davanın 9’uncu duruşmasında da olaylar yaşandı.

Hatay Erzin’de görülen duruşma sonrasında basın açıklaması yapmak isteyen grubu polis uyardı ve sonrasında polis müdahalesi geldi. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul da basın açıklamasının yapıldığı yere giderek konuşma yaptı.

Kuytul müdahale sonrasında sosyal medyadan tartışma yaratan bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bundan sonra bu yapılanları internet ortamında duyurmaya ve başka meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zulmü yaptıklarına pişman edeceğiz. Duymayanlar duyacak, tanımayanlar da tanıyacak."