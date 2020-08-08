Cemal Enginyurt'a destek vermek için bir MHP'li daha istifa etti

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:37

Ordu'da MHP Ulubey İlçe Başkanı Hakkı Yüksel, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'a destek için yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Ordu'da MHP Ulubey İlçe Başkanı Hakkı Yüksel, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'a destek için yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Yüksel istifa açıklamasını şu sözlerle duyurdu:

"Değerli Ulubeyli kardeşlerim ülkücülük adına mücadele verdiğimiz ya devlet başa ya kuzgun leşe diyerek bir çok seçime girdiğimiz Milliyetci Hareket Partisi yönetim kurulu ile fikir ayrılığına girmiş bulunmaktayız. Bilinmesini isterim Ordu halkının menfaatlerini savunduğu için partimizden ihraç edilen milletvekilimiz sayın Cemal Enginyurt’a yapılan haksızlığı hazmedemiyoruz. Sayın Cemal Enginyurt’un dün olduğu gibi bugün de yarın da halkın adamı olarak Ordu’nun halkının menfaatlerini savunacağına inancımız tamdır. Ayrıca vekilimizin, il başkanımızın olmadığı yerde yarın bizleri de yok sayacaklar. 19 ilçe başkanımız 1 Kasım sonrası liderinin yanında dimdik durmuştur, ama görünen o ki 19 ilçe başkanlarımızdan birini bu göreve layık görmeyip dışarıdan il başkanı atanıyorsa yapacak bir şeyimiz kalmamıştır. Bu vesileler ile birlikte bugün itibari ile ilçe yönetim kurulumuzla birlikte MHP ilçe Başkanlığı’ndan istifa ediyorum."