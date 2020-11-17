Cemal Enginyurt'tan FOX Haber çıkışı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaşadığı polemiğin ardından MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, FOX Haber'e çıkmasını eleştirenlere Bakan Murat Kurum örneğini göstererek yanıt verdi.
Cemal Enginyurt, FOX Haber'e çıkması nedeniyle çevresinden birçok eleştiri aldığını ifade ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da aynı kanala çıkmasını örnek gösterdi.
Kendisini eleştirenlere, " 'Sürekli olarak FOX Haber'e neden çıkıyorsun, başka kanal mı yok, solculara hizmet ediyorsun' diyenler" şeklinde seslenen Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, an itibariyle FOX Haber'de. Demek ki neymiş; FOX Haber, haber kanalıymış ve Ak Parti'li dahi çıkabiliyormuş. Ön yargıyı, düşmanlığı bırakalım."
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