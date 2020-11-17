Cemal Enginyurt'tan FOX Haber çıkışı

17 Kasım 2020 Salı, 09:38

Cemal Enginyurt, FOX Haber'e çıkması nedeniyle çevresinden birçok eleştiri aldığını ifade ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da aynı kanala çıkmasını örnek gösterdi.

Kendisini eleştirenlere, " 'Sürekli olarak FOX Haber'e neden çıkıyorsun, başka kanal mı yok, solculara hizmet ediyorsun' diyenler" şeklinde seslenen Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, an itibariyle FOX Haber'de. Demek ki neymiş; FOX Haber, haber kanalıymış ve Ak Parti'li dahi çıkabiliyormuş. Ön yargıyı, düşmanlığı bırakalım."