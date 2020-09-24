Cemile Bayraktar'dan Erol Mütercimler'e hapis istemine tepki

Gazeteci Cemile Bayraktar, Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 08:11
Cemile Bayraktar'dan Erol Mütercimler'e hapis istemine tepki
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Erol Mütercimler'in imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili 7 Eylül'deki bir televizyon programında söylediği sözlere ilişkin başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

Gazeteci Cemile Bayraktar'ın kişisel twitter hesabından Erol Mütercimler hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"1. İmam Hatipli olarak, Erol Mütercimler’in kötü ifadeleri sonrası dilediği özrü yeterli buluyorum ve hapis istemiyle yargılanmasına karşıyım.

28 Şubat’ın faillerini düzgün yargılamayan, özür dilemeyenlerle dahi uzlaşabilenlerin Mütercimler’i yargılaması tuhaf.

2. Birkaç yıl önce Mütercimler’in bizzat kendi ağzından TV’de “başörtüsü yasaklarının yanlış olduğunu, Atatürk’ün kadınların örtüsünü yasaklamaya karşı olacağını” ifade ettiğine de bizzat şahidim."


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