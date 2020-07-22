'Cenaze aracı' krizi: Belediye AKP'ye geçince cenaze arabasını geri istedi

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:31

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP’li Vefa Salman’ın yerine belediye meclisinde seçilen AKP'li Mustafa Tutuk’un, cenaze aracı olmadığı için CHP’li Ardahan Belediyesi’ne bir yıllığına tahsis edilen aracı, süresi dolmadan geri istemesi iki belediye arasında kriz yaşanmasına neden oldu.

Tutuk, 10 yıl boyunca AKP tarafından yönetilen Ardahan Belediye Başkanlığını seçimle devralan CHP’li Faruk Demir’den, Yalova Belediyesi tarafından bir yıllığına tahsis edilen cenaze arabasını resmi yazı ile en kısa sürede geri iade etmesini istedi.

"BURASI DAĞ BAŞI DEĞİL, SÜRESİ DOLMADAN İADE ETMEM"

Kendisine ait cenaze arabası olmayan, borç batağı içinde yüzen bir belediyeyi AKP’den devraldıklarını anlatan Ardahan Belediye Başkanı Demir, iki belediye arasında meclis kararı ile yapılan protokolün süresi dolmadan cenaze aracını teslim etmeyeceğini bildirdi.

"CENAZENİN SAĞCISI, SOLCUSU OLMAZ"

Demir, “Devlette süreklilik esastır, burası dağ başı değil. Ardahan’da cenazeler yerde kalmaz ancak iktidar partisine mensup kayyumun bu hareketi şık ve insani olmamış, vicdanları yaralamıştır. Cenazenin sağcısı, solcusu olmaz” diyerek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ardahan Belediyesi ile Yalova Belediyesi bir protokol imzalamış, Şimdi 'Benim Ardahan’da arabam varmış, bunu geri gönderin...' Bu üslup olarak şık değil Ardahanlılar birleşir 20 tane sıfır araç alır . Bu cenaze arabamızla sadece CHP’lilerin cenazesi taşınmıyor, AKP’lilerin de, MHP’lilerin de, HDP ‘lilerin de cenazesi taşınıyor. İkinci bir cenaze aracımız yok, olsa bu gün gönderecektim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SESLENDİ

Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, Ardahan’ı niye kaybettiniz bakmak lazım, 10 yıl iktidar belediye başkanlığı yapıp da bir tane cenaze aracı alamayan bir anlayışla yönetmiş eski belediye başkanı.

'Ardahanlıların cenazesi ortada kalmasın' diye Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın döneminde ve belediye meclislerinin kararı ile Allah razı olsun geçici bir süre ile cenaze arabası tahsis ettiler. Öyle modeli de ahım şahım değildir. Teslim edilen aracın her türlü gideri Ardahan belediyesi tarafından karşılanmak üzere aracın Ardahan belediyesine tahsisi Meclis kararı ile yapılmış, Meclis kararı ile geri alabilirsiniz.

ARDAHANLILARA VE HÜKÜMETE ŞİKAYET ETTİ

Her gelen yönetim, canı nasıl istiyorsa öyle belediyeyi de, Türkiye’yi de, dünyayı da yönetemez. protokolümüz 10. ayda bitiyor tabi ki göndeririz Allah izin verirse bu beş tane sıfırını buraya koyarız, biz on yedi araç koyduk hiç dert değil. Bu serzenişimizi dünyaya yayılan tüm Ardahanlı hemşehrilerimize özellikle Yalova’daki Ardahan’lı hemşerilerimin, hükümet yetkililerinin dikkatine sunuyorum.

MAZBATAYI ALINCA ROZETİMİZ GİDER

Biz mazbatayı alınca rozetimiz gider Ardahan ve Ardahanlılar var . Bu araç neden gidiyor bunu sorsunlar. Biz Ardahan’lıların seçimi ile geldik ve Ardahanlıların çıkarını kanımızın son damlasına kadar savunacağımızı söylüyorum. “Ben geldim, protokolü yok sayıyorum aracımı gönder”, burası dağ başımı?”

SALMAN’DAN, “HATADAN DÖNÜN” ÇAĞRISI

Görevde olduğu dönemde Ardahan’a insanlık gereği olarak cenaze arabası tahsis ettiklerini ifade eden eski Belediye Başkanı Vefa Salman ise Yalova’da cenaze arabası ihtiyacı olmadığını belirterek, 'hatadan dönün' çağrısında bulundu. Salman, “Şu anda benim yerime, haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde vekalet edenlerin ölüye de mi saygısı yok düşüncesi oluştu kafamda. Ardahan da sadece CHP’li vatandaşlar oy vermedi ve ölmüyor. Ardahan halkına hakaret içeren, Yalova da insanların vicdanını yaralayan bir durum, Yalova’da da bir çok Ardahanlı yaşıyor “ dedi.

CHP’Lİ BAŞARIR 'CENAZE ARACI KRİZİ'Nİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ali Mahir Başarır ise “Ardahan’da vefat edenler sadece CHP'li mi, sadece CHP’lilere mi hizmet ediyor o araç? Biz ne duruma geldik? Eğer ki bir ilimize cenaze aracı yollayıp bir yardımda bulunuyorsak, AKP tarafından bu engelleniyorsa sözün bittiği yerdir” dedi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

-Yalova Belediyesi Başkanı’nın, Ardahan Belediyesi’nden cenaze arabasını geri istemesinin altında, Ardahan Belediyesi’nin CHP’li bir aday tarafından kazanılması mı yatmaktadır?

-Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk bu yolla Ardahan Belediyesi’ni yıpratmak mı istemektedir?

-Yalova Belediye Başkanı’nın bu tutumu ne derecede ahlaki ve vicdanidir?

-Yalova Başkanı’nın bu yaklaşımı, Ardahan’da vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerine ve yakınlarına karşı yapılmış bir saygısızlık değil midir?

-Yalova Belediye Başkanı’na bu yaptırımından dolayı yazılı ya da sözlü bir uyarıda bulunmayı düşünüyor musunuz? Yoksa Belediye Başkanı’nın takdiridir diyerek konuyu geçiştirecek misiniz?