Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi

19 Mart 2021 Cuma, 10:54

Hayatını kaybeden Mustafa Zeki Çiner isimli vatandaş için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda, cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazından önce imamın 'helallik' istediği kalabalık arasında bulunan Şerif Aydoğmuş isimli bir şahıs, haksızlığa uğradığını iddia ederek "hakkını helal etmediğini" söyledi. Aydoğmuş’un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğmuş’u yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili konuşan Aydoğmuş, Çiner'in 2000 yılında 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı kendisine yaptırdığını ve inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirtip “Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah’ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim” dedi.

Öte yandan, Çiner ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.



