Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Mustafa Zeki Çiner isimli şahsın cenaze namazına katılan bir şahıs, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı gerekçesiyle, imamın Çiner için 'helallik' istediği esnada "hakkını helal etmediğini" söyledi.
Hayatını kaybeden Mustafa Zeki Çiner isimli vatandaş için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda, cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazından önce imamın 'helallik' istediği kalabalık arasında bulunan Şerif Aydoğmuş isimli bir şahıs, haksızlığa uğradığını iddia ederek "hakkını helal etmediğini" söyledi. Aydoğmuş’un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğmuş’u yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.
Konuyla ilgili konuşan Aydoğmuş, Çiner'in 2000 yılında 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı kendisine yaptırdığını ve inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirtip “Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah’ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim” dedi.
Öte yandan, Çiner ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Altaylı'dan İnsan Hakları Eylem Planı tepkisi
- Mustafa Sarıgül'den 'HDP'ye kapatılma davası' yorumu