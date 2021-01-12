Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti

12 Ocak 2021 Salı, 11:57

Cengiz Holding’in bünyesinde bulunan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş., Muğla’nın Bodrum ilçesinin en güzel koylarından biri olan Cennet Koyu’nda “Sahil Düzenleme, Koruma Yapıları ve Dolgu Alanı” projesi hazırladı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED başvurusunda bulunan şirket, proje kapsamında dört mendirek ile iki plaj kurmayı planlıyor. Ancak proje alanı; ‘kültür varlıkları’, ‘tabiat varlıkları’, ‘3’üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı’ ve ‘koruma alanı’ içerisinde kalıyor.

Planlanan mendirek yapılarının üzerinde ve plajların içerisinde güneşlenme ve dinlenme amacıyla kullanılmak üzere bungalovların inşası da planlanıyor. Projenin yatırım bedeli yaklaşık 40 milyon TL olarak belirlendi. Projenin şirketin öz kaynağından yapılacağı belirtildi.

KUM VEYA ÇAKILLARDAN OLUŞAN PLAJ YAPISINA SAHİP DEĞİL

Proje tanıtım dosyasında verilen bilgiye göre, alana en yakın yerleşim yeri yaklaşık 700 metre güneydoğusunda kalıyor. Söz konusu alanın kullanımına yönelik ön izin başvurusu Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden yapılacağı ifade edildi. Alanının kıyı bölgesi kayalık ve çakıllardan oluşan “alçak kıyı” yapısına sahip. Bölgede bulunan alçak kıyı ve yüksek kayalıkların, bölgenin küçük bir yarımadanın burun kısmında olması ve dalga ve rüzgâr etkisi ile yüksek fiziksel etkiye maruz kalması ile şekillendiği; kum veya çakıllardan oluşan plaj yapısına sahip olmadığı belirtildi. Proje alanının karasal kısmında ise yoğun bir şekilde makiler bulunuyor.

CANLILAR TEHLİKEDE

Proje dosyasında alanda Posidonia oceanica (Deniz erişteşi) korunaklı bölgede yoğun çayırlar oluşturuyor. Proje çevresinde ve proje çevresine yakın alanlarda 71 bitki türü bulunuyor. Proje alanında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 11 sistematik gruba ait toplam 82 tür ve 302 birey yer aldığı belirtildi.

Proje alanında ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 17 sürüngen türü bulunuyor. Proje çevresinde ve proje çevresine yakın alanlarda bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 20 memeli türü ile nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku, Çizgili Yunuslar ve deniz kaplumbağaları da yaşıyor.

İKİ KEZ İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda Mehmet Cengiz Cennet Koyu için 2 kez girişimde bulunmuştu. Danıştay 13. Dairesi, Cennet Koyu’ndaki 2 milyar 100 milyon TL değerindeki 700 dönümlük kamu arazisinin özelleştirme kararını daha önce ikinci kez iptal etti. Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin şirketi, özelleştirilen araziyi Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL kredi çekerek aldı. Usulsüz krediye dair suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanmıştı.