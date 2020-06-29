Cengiz Holding'e ait şantiyede 40 işçi koronavirüse yakalandı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 14:08

Cengiz Holding’e bağlı Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mazıdağı demiryolu inşaatında çalışan 40 işçi Covid-19’a yakalandı.

halktv.com.tr’ye konuşan Mazıdağı Belediyesinin görevden alınan Eş Başkanı Nalan Özaydın, işçilerle görüştüklerini ifade ederek “İşlerinden olmaktan korkuyorlar. Yüzlerce işçi çalıştırılıyor burada ve insanlar ekmekleriyle tehdit ediliyorlar” ifadelerini kullandı.

Özaydın, şirket müdürleriyle görüştüklerini ve 40 işçinin testinin pozitif çıktığı iddiasını reddettiklerini, yalnızca 3 işçide Covid-19 görüldüğünü ifade ettiklerini aktardı. Ancak bölge halkı ve işçilerin aileleri, 40 işçinin koronavirüse yakalandığı iddialarını doğruluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "Cengiz Holding’e bağlı Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mazıdağı demiryolu inşaatında çalışan 40 işçi Covid-19’a yakalandı! Şantiye ise hala çalışmaya devam ediyor. Bu nasıl bir para hırsıdır? Bu ne beter bir sorumsuzluktur? Sizin rantınız işçilerin canından daha değerli değil!" dedi.