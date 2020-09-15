Cengiz Holding'in ÇED toplantısı yaptırılmadı, toplantı iptal edildi

15 Eylül 2020 Salı, 13:07









Kazdağları’nda 200 bin ağaç keserek doğa katliamı yapan Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik, 13 Ekim 2019'da dolan inşaat ruhsatının yenilenmemesinden dolayı bölgedeki çalışmalarına son vermiş, bu sayede doğa kendini yenilemeye başlamıştı.

Buna karşın Kazdağları’ndan bu kez Cengiz Holding’e yeni bir ruhsat verilmesine süreç başlatılmıştı. Cengiz Holding, ‘Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi’ni önümüzdeki nisan ayında faaliyete geçirmek amacıyla faaliyetlere başlarken; söz konusu projenin ÇED sürecine ilişkin bölge halkının katılımıyla bugün yapılacağı duyurulan toplantısı ise gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

"ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ile Ali Öztunç’un da takip ettiği ÇED toplantısı gelen tepkilerin ardından iptal edilirken, CHP’li Erkek, sosyal medya üzerinden “Bayramiç Hacıbekirler'de #Kazdağları'nı yok etme girişimine karşı mücadelemiz sonuç verdi. Hemşehrilerimizle #Kazdağları'nın sesi olduk ve ÇED toplantısı iptal edildi. Bakır madeni ve doğa katliamı için yine ellerinden geleni yapacaklar ama biz de mücadeleyi bırakmayacağız” paylaşımında bulundu.



