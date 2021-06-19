Cengiz Ünder ile üç Alman kulübü ilgileniyor

19 Haziran 2021 Cumartesi, 13:59

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen Cengiz Ünder’i Alman kulüpleri yakından takip ediyor.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Roma, 15 milyon teklif gelmesi halinde Cengiz Ünder’in satılmasına sıcak bakıyor.

Ayrıca haberde, Cengiz Ünder ile Bundesliga ekiplerinden Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un ilgilendiği yazıldı.

Altınordu altyapısında yetişen Cengiz Ünder, 2017-2018 sezonunda Başakşehir’den Roma’ya transfer olmuştu.