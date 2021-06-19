Cengiz Ünder ile üç Alman kulübü ilgileniyor

Bundesliga'dan üç ekip, Roma ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder ile ilgileniyor

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 13:59
Cengiz Ünder ile üç Alman kulübü ilgileniyor
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen Cengiz Ünder’i Alman kulüpleri yakından takip ediyor.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Roma, 15 milyon teklif gelmesi halinde Cengiz Ünder’in satılmasına sıcak bakıyor.

Ayrıca haberde, Cengiz Ünder ile Bundesliga ekiplerinden Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un ilgilendiği yazıldı.

Altınordu altyapısında yetişen Cengiz Ünder, 2017-2018 sezonunda Başakşehir’den Roma’ya transfer olmuştu.


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