Cengiz Ünder ile üç Alman kulübü ilgileniyor
Bundesliga'dan üç ekip, Roma ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder ile ilgileniyor
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen Cengiz Ünder’i Alman kulüpleri yakından takip ediyor.
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Roma, 15 milyon teklif gelmesi halinde Cengiz Ünder’in satılmasına sıcak bakıyor.
Ayrıca haberde, Cengiz Ünder ile Bundesliga ekiplerinden Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un ilgilendiği yazıldı.
Altınordu altyapısında yetişen Cengiz Ünder, 2017-2018 sezonunda Başakşehir’den Roma’ya transfer olmuştu.
Video Haberler
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
- Yurttaşlar çileden çıktı! Tepki çeken görüntüler
- Dünya rekoru kırmak isterken canından oldu
- Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak?
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Sosyal medyaya damga vuran reklam!
- Tuğamiral Aydın Eken, yaşamına son verdi
- İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu