İngiltere-İskoçya maçının ardından 30 taraftar tutuklandı
EURO 2020’de İngiltere ve İskoçya’nın karşı karşıya geldiği maçın ardından 30 taraftarın tutuklandığı belirtildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda D Grubu’nda dün, İngiltere ve İskoçya Londra'daki Wembley Stadı’nda karşılaştı.
Yoğun yağış altında oynanan maçta iki taraf birbirine üstünlük sağlayamazken maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İngiltere puanını 4’e yükseltirken İskoçya, turnuvadaki ilk puanını aldı.
30 TARAFTAR TUTUKLANDI
Telegraph’ta yer alan haberde, maçın ardından 30 taraftarın tutuklandığı belirtildi. Taraftarların stat çevresindeki birçok yere zarar verdiği ifade edilirken parklarda yer alan bazı çeşmelerin ve bankların kırıldığı kaydedildi.
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