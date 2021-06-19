İngiltere-İskoçya maçının ardından 30 taraftar tutuklandı

EURO 2020’de İngiltere ve İskoçya’nın karşı karşıya geldiği maçın ardından 30 taraftarın tutuklandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 13:02
İngiltere-İskoçya maçının ardından 30 taraftar tutuklandı
Abone Ol google-news

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda D Grubu’nda dün, İngiltere ve İskoçya Londra'daki Wembley Stadı’nda karşılaştı.

Yoğun yağış altında oynanan maçta iki taraf birbirine üstünlük sağlayamazken maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İngiltere puanını 4’e yükseltirken İskoçya, turnuvadaki ilk puanını aldı.

30 TARAFTAR TUTUKLANDI

Telegraph’ta yer alan haberde, maçın ardından 30 taraftarın tutuklandığı belirtildi. Taraftarların stat çevresindeki birçok yere zarar verdiği ifade edilirken parklarda yer alan bazı çeşmelerin ve bankların kırıldığı kaydedildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler