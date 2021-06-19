Mustafa Sandal: “Milli Takım şarkısı için ücret almadım”

19 Haziran 2021 Cumartesi, 13:14

Mustafa Sandal, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı 'Bizim Çocuklar' isimli şarkısıyla ilgili özel açıklamalar yaptı.

Haber Global ekranlarında ‘Buket Aydın’la Koltuk’ programına konuk olan Mustafa Sandal, A Milli Futbol Takım için hazırladığı şarkı ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

Milli sporcu olduğunu vurgulayan Mustafa Sandal, “Bir kere ben milli sporcuyum. Milli Takım ile milli duyguyla olan ilişkim sahada performans gösterdiğimden gelir. Bu işlerle ilgilenen bir arkadaşım beni aradı. 'Hemen federasyonda görüşmemiz lazım' dedi. Ben de o ara reklam çekimlerindeydim. Ertesi gün gittim, görüştük” ifadelerini kullandı.

“ŞENOL HOCA, ‘SEN BANA UĞURLU GELMİŞTİN’ DEDİ”

Mustafa Sandal, “Şenol Hoca, bana 'Sen bana uğurlu gelmiştin' dedi. Benim de hoşuma gitti. Milli olan bir duyguyu nasıl görmezden geleyim? Ben oradan çıkarken, Şenol Hoca'nın fotoğrafını gördüm, orada 'Biz' yazıyordu... Ben de ben değil, biz olabilecek bir şey yapmak istedim.” dedi.

“BU MİLLİ BİR GÖREVDİR”

A Milli Futbol Takım için yaptıkları şarkıdan para almadıklarını vurgulayan Sandal, “Sonra şarkıyı bitirdik. Klibi de bitirdik. Hayatımda gurur duyduğum bir iş çıktı ortaya. Bu işten kesinlikle ücret almadım. Diğer sanatçılar da almadı. 'Bu milli bir görevdir' dedik. Yüreğimizi koyarak ortaya bir şey çıkardık." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.