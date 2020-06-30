Cengiz Ünder reklam yüzü oldu

30 Haziran 2020 Salı, 14:00

Ünlü futbolcu AS Romalı Cengiz Ünder, PepsiCo’nun yiyecek grubu markalarından Ruffles’ın ilk Türk marka yüzü oldu. Firma Cengiz Ünder ile birbirinden özel iki ayrı reklam filmine imza attı. Evde futbol heyecanına ortak olan Cengiz Ünder, maç keyfini doyasıya yaşıyor.

Futbol heyecanını bu yeni reklam film serisi ile başlatan firma ve Cengiz Ünder, futbol izleme anlarını bu kez birlikte sahipleniyor. Arkadaşlarıyla evde maç izleyerek futbol coşkusuna ortak olan Cengiz Ünder, maçın keyfine varıyor. İlk reklam filminde patates cipssiz bir maç düşünemeyen Cengiz Ünder, futbol terimlerine atıfta bulunarak futbol jargonuyla espriler yapıyor. Diğer reklam filminde ise Cengiz Ünder, ‘‘Ruffles’la Aç Bi Maç, Dalgana Bak’’ mottosunu hayata geçiriyor.



