Cengiz'e dev transfer teklifi

03 Temmuz 2020 Cuma, 19:30

Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Gösterdiği gelişimle Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına giren Cengiz Ünder için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Son olarak, Napoli’nin milli futbolcu için 35 milyon Avro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

‘İLGİLENEN SADECE NAPOLİ DEĞİL’

NTV’ye açıklamalarda bulunan milli futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, Avrupa’nın dev kulüplerinin Cengiz Ünder’i transfer etmek için girişimlerinin olduğunu söyledi. Türkcan “Cengiz ile ilgilenen tek takım Napoli değil. Şu an kulüp ismi veremem fakat Avrupa’da dev olarak kabul edilen kulüplerin Cengiz için girişimleri var. Cengiz’in şu an tek hedefi, kalan 10 maçta daha fazla şans bulup Roma’ya katkı sağlamak” diye konuştu.