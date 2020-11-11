Cenk golle döndü!
Teknik direktör Şenol Güneş, Sırbistan mücadelesine göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti, Milli takımda aday kadroda bulunan 6 isim, maç kadrosunda yer almadı.
Hazırlık maçında Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.
Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı. Cenk ağır sakatlıktan sonra bir gol ve bir asistle oynadı, yerini Enes'e bıraktı. İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.
DÖRT OYUNCU SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODA YOK
Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.
Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.
İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.
Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.
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