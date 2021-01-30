Cenk Tosun Beşiktaş'a döndü
Beşiktaş santrfor Cenk Tosun için İngiliz ekibi Everton'la anlaştı.
Beşiktaş 'Cenk' dedi.
Beşiktaş santrfor Cenk Tosun için İngiliz ekibi Everton'la anlaştı.
Hulk'la anlaşamayan Siyah-Beyazlı ekip Cenk'e 1 milyon Avro civarı bir para ödeyecek.
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