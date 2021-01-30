Cenk Tosun Beşiktaş'a döndü

Beşiktaş santrfor Cenk Tosun için İngiliz ekibi Everton'la anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 18:05
Cenk Tosun Beşiktaş'a döndü
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Beşiktaş 'Cenk' dedi.

Beşiktaş santrfor Cenk Tosun için İngiliz ekibi Everton'la anlaştı.

Hulk'la anlaşamayan Siyah-Beyazlı ekip Cenk'e 1 milyon Avro civarı bir para ödeyecek.


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