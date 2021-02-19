Cenk Tosun'a nazar değdi!
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği maçta attığı 2 gol ile takımına galibiyeti getiren Cenk Tosun sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Futbol Takımımız, üç günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen futbolcumuz Cenk Tosun tedaviye alınırken, tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.
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