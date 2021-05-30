Cenk Tosun'dan Aboubakar açıklaması

30 Mayıs 2021 Pazar, 23:08

Eski Beşiktaş muhabiri Atakan Kurt'un YouTube hesabındaki "Futbol Anıları" programına konuk olan Cenk Tosun, Aboubakar ve kendisinin sakatlanmasıyla ilgili olarak "Biz yoksak Larin var dedik. Aboubakar ile benim özelliğim ceza sahası içinde bulduğumuz zaman değerlendiriyoruz. Larin daha farklı. Daha çalışkan, arayan, koşan bir futbolcu. Tam bir golcü olarak değerlendiremiyorsun. Sırtı dönük pek sevmiyordu. Hoca onu sol açığa entegre etti ve başarılı oldu. Sırtı dönük oynamak büyük kabiliyet. Herkes oynayamaz. Larin de " açıklamalarında bulundu.

"ÇOK ENTERESAN, KORKTUM, TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmadaki Vincent Aboubakar ile ilgili anısını anlatan Cenk Tosun, "1-0 öne geçtik. seviniyoruz. 1-1 oldu. Duran toptan bir gol yedik. Devre oldu. 10 dakika oldu. Aboubakar kimseye bir şey söylemeden kalktı gitti. Tuvalete gittiğini zannediyorum. 10 dakika sonra geldi, 'neredeydin?' diye sordum. 'Odadaydım' dedi. Ne yaptığını bilmiyorum. Hiç izlemeyin maçı 2-1 yeneceğiz" dedi. 'He he' dedim, içimden, 2 dakika sonra gol oldu. Böyle bir şey olamaz. Antalya maçında aynısı oldu. Kupa maçında, oturdu bir şeyler yaptı. 'Maçı hiç izlemeyin 2-0 bitecek' dedi. Günahını almak istemiyorum, dua mı ediyor ne yapıyorsa. Çok enteresan, korktum, tüylerim diken diken oldu." ifadelerini kullandı.

KÖTÜ OYNADIĞI MAÇ SONRASI BABASI STATTA BIRAKMIŞ

Babası başta olmak üzere ailesinin başarısında önemli rol oynadığını kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, "Almanya'da 17 yaş altı maçında oynuyorduk. Çok kötü oynadık. 3 tane yedik. 3-0 bitmiş. Ben gol atamamışım. Maç bitti, duşu aldım, çıktım. Herkesin babası bekliyor. Benimkisi yok. Arkadaşlarımın babasına sordum "Baban gitti" dediler. Trenle yol 1.5 saat. Takım arkadaşımın birinden para aldım da eve döndüm. Eve geldim, babam sinirli. Babam yüzüme bakmadı. Ben direkt odama çıktım. Benim buralara gelmemde babamın çok büyük payı var ama annemin de ablamın da eşimin de rolü var. Evinde ne kadar mutluysan o kadar başarılı oluyorsun" diye konuştu.