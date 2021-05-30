Damien Comolli'nin takımı üst lige çıkamadı

30 Mayıs 2021 Pazar, 21:39

Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, play-out rövanş maçında Nantes'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için Fransa Ligue 1'e çıkma fırsatını kaçıdı.

Toulouse'a galibiyeti getiren golü 62'nci dakikada Youssouf Vakoum Bayo kaydetti. Maçın 85'inci dakikasında oyuna dahil olan Nathan N'Goumou, 87'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa Ligue 2'den Ligue 1'e çıkma şansını değerlendiremeyen Toulouse'da futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

"BİZİM HAKKIMIZI ÇALDINIZ"

Damien Comolli, karşılaşmanın ardından maçın hakemlerine tepki göstererek soyunma odası koridorlarında, "Bizim hakkımızı çaldınız" diye bağırdı.

Fransız futbol adamı 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almıştı.















