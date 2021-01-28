Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması
Cenk Tosun Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
Siyah beyazlı yönetim ile görüşen Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini aktardı.
Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakan 29 yaşındaki futbolcu, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.
Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor.
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