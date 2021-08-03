Cenk Tosun'dan Ghezzal açıklaması
Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, "Yavaş oynayan bir futbolcu. Türkiye ve İspanya ligi için ideal bir isim. Tekniği ile zaten burada fark yarattı" dedi.
Geçen sezon Everton'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sakatlanan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak Cenk Tosun, siyah beyazlıların transfer gündemindeki Rachid Ghezzal'ı değerlendirdi.
Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Ghezzal için büyük şans olduğunu söyledi. Geçen sezon asist kralı olan ve lige damga vuran Cezayirli futbolcunun yavaş oynadığını belirten Tosun şöyle konuştu:
"Onun oyun karakteri İngiltere'ye ters. Yavaş oynayan bir futbolcu. Türkiye ve İspanya ligi için ideal bir isim. Tekniği ile zaten burada fark yarattı."
Ghezzal, Leicester City'den kiralık olarak geldiği geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasındaki en önemli isimlerden biri oldu. Süper Lig'de 31 maçta forma giyen Cezayirli futbocu, 8 gol atarken 17 de asist yaptı. Siyah beyazlılar Ghezzal'ı tekrar kadrosuna katmak için büyük çaba gösteriyor.
Kaynak: Ajanssor / Kartal Yiğit
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- En büyük felaket bu iktidar!
- Ankara'da korkutan yangın
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- Hesabı ödemeden nereye?
- Emre Kınay yaşananlara isyan etti
- AKP'li belediye başkanından skandal 'yangın' açıklaması