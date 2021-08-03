Cenk Tosun'dan Ghezzal açıklaması

03 Ağustos 2021 Salı, 17:39

Geçen sezon Everton'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sakatlanan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak Cenk Tosun, siyah beyazlıların transfer gündemindeki Rachid Ghezzal'ı değerlendirdi.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Ghezzal için büyük şans olduğunu söyledi. Geçen sezon asist kralı olan ve lige damga vuran Cezayirli futbolcunun yavaş oynadığını belirten Tosun şöyle konuştu:



"Onun oyun karakteri İngiltere'ye ters. Yavaş oynayan bir futbolcu. Türkiye ve İspanya ligi için ideal bir isim. Tekniği ile zaten burada fark yarattı."

Ghezzal, Leicester City'den kiralık olarak geldiği geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasındaki en önemli isimlerden biri oldu. Süper Lig'de 31 maçta forma giyen Cezayirli futbocu, 8 gol atarken 17 de asist yaptı. Siyah beyazlılar Ghezzal'ı tekrar kadrosuna katmak için büyük çaba gösteriyor.

Kaynak: Ajanssor / Kartal Yiğit