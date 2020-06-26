Çerçioğlu yaşlı çifte sahip çıktı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde zor şartlarda yaşamını sürdüren Alzheimer hastası 91 yaşındaki Mehmet Veliddin Bilir ve eşine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahip çıktı.
Nazilli’de eşiyle beraber yaşayan ve çocukları şehir dışında olan Bilir çifti, kendi olanakları ve komşularının desteğiyle yaşamını su¨rdu¨ru¨yordu. Komşularının getirdiği yemekler ve yalnızca ekmek ile yaşamlarını su¨rdu¨rmeye çalışan Mehmet Bilir ve eşinin durumundan haberdar olan Aydın Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşlı çifte yardım edilmesini istedi. Eve giden ekipler, Bilir’in eşinin istiflediği yu¨zlerce çöp niteliğindeki eşyayı temizledi. Yaklaşık 6-7 kamyon eşyanın çıkarıldığı ev AYBA ekipleri tarafından temizlendi. Koronaviru¨s salgını nedeniyle özel kıyafetlerle mu¨dahale edilen ev dezenfekte edildi.
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