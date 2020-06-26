Çerçioğlu yaşlı çifte sahip çıktı

26 Haziran 2020 Cuma, 08:49

Nazilli’de eşiyle beraber yaşayan ve çocukları şehir dışında olan Bilir çifti, kendi olanakları ve komşularının desteğiyle yaşamını su¨rdu¨ru¨yordu. Komşularının getirdiği yemekler ve yalnızca ekmek ile yaşamlarını su¨rdu¨rmeye çalışan Mehmet Bilir ve eşinin durumundan haberdar olan Aydın Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşlı çifte yardım edilmesini istedi. Eve giden ekipler, Bilir’in eşinin istiflediği yu¨zlerce çöp niteliğindeki eşyayı temizledi. Yaklaşık 6-7 kamyon eşyanın çıkarıldığı ev AYBA ekipleri tarafından temizlendi. Koronaviru¨s salgını nedeniyle özel kıyafetlerle mu¨dahale edilen ev dezenfekte edildi.