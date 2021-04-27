Çerçioğlu'ndan tam kapanma açıklaması: Vatandaşın yanında olacağız

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çerçioğlu, 3 haftalık tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olacaklarını açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
27 Nisan 2021 Salı, 09:37
Çerçioğlu'ndan tam kapanma açıklaması: Vatandaşın yanında olacağız
Abone Ol google-news

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası açıklama yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Sevgili Aydınlılar. Her zaman olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusundaki tam kapanma sürecinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda ve emrinizde olmaya devam edeceğiz" dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler