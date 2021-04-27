Çerçioğlu'ndan tam kapanma açıklaması: Vatandaşın yanında olacağız

27 Nisan 2021 Salı, 09:37

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası açıklama yaptı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Sevgili Aydınlılar. Her zaman olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusundaki tam kapanma sürecinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda ve emrinizde olmaya devam edeceğiz" dedi.