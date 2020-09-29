Ceren Damar'ın babası: Vahit Bıçak ciddi bir davayla karşı karşıya

29 Eylül 2020 Salı, 15:41

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'i savunan Avukat Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması açılmasına karar verdi. Duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları sonrasında Vahit Bıçak hakkında şikayette bulunan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, Cumhuriyet'e konuştu.

YAPTIKLARININ CEZASINI ER YA DA GEÇ ÇEKECEK

Bunun daha birinci basamak olduğunu söyleyen Mustafa Damar, "Kamu görevlisi olan kızım katledildi. Bunun üzerine açılan davada katilin avukatlığını yapan Vakit Bıçaklı'nın gerek duruşma sırasında söyledikleri, gerek duruşma sonrasında medyada söyledikleri hukuka ve ahlaka aykırı söz ve eylemlerdi. Söyledikleri kamuoyunda infial yarattı. Sorumluluk sahibi hukukçular kendisini avukatlık kanunun 34 ve 55. maddelleriyle Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kuralları'nın 3,4-5,6,7 ve 8'inci maddellerine aykırılıktan dolayı baroya şikayet etti. Çünkü Vahit Bıçak'ın savunma adı altında; avukatlık meslek kurallarına, avukatlık onuruna ve etiğine uymayan, bunlarla bağdaşmayan eylemleri oldu.

Bu şikayetçilerden bir tanesi Avukat Doğan Erkan'dır. Doğan Erkan ve birkaç avukat, Vahit Bıçak'ın tutum ve davranışlarının avukatlık olmadığını, savunma sınırının aşıldığını, kanıtlayacak hiçbir delili olmadığını, çarpıtılmış beyanları olduğunu ve tüm avukatların itibarını zedeledeğini belirterek şikayetçi oldular. Kamu görevlisiyim, savunma yapıyorum diyen Vahit Bıçak ne hikmetse savunma yapmaktan kaçınmış. Tıpki mahkemeden kaçtığı gibi. Ancak er ya da geç yaptıklarının hesabını verecek. Yaptıkları karşılıksız kalmayacak. Çünkü bu ülkede hala vicdanlı ve dürüst hukukçular var. Kendi içlerinde böyle bir tipi barındırmayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

BİZİM ŞİKAYETİMİZLE İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kendi şikayetleriyle ilgili süreçte henüz sonuç alınmadığını belirten Mustafa Damar, bu disiplin kovuşturması bizim şikayetimizden ayrı.Bizim şikayetlerimizle ilgili süreç devam ediyor. Bu kovuşturma avukatların bizden bağımsız olarak yaptığı şikayete yönelik alınmış bir sonuç. Kızıma yaptığı hakaretler, iftiralar ve bizi tehditleri burada yok. Onunla ilgili sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da kampüsteki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Hasan İsmail Hikmet, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.