Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturması: Kamu görevlilerine takipsizlik kararı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:33

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayında katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firar etmesi ve yakalanması süreçlerinde ihmalleri olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan tarafından yapılan soruşturmada, kamu görevlilerinin ihmali ve kusurlu davranışı olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ceren Özdemir’in ailesi avukatları aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti.



Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz tarafından yapılan suç duyurusunda katil Arduç’un 6 hücre cezası, 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine alındığı, firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade ettiği ayrıntılı olarak açıklanarak, cezaevi, adliye ve kolluk görevlilerinin görev/hizmet kusurlarının tespit edilerek, haklarında dava açılması istendi. Yaklaşık 5 ay süren soruşturma sonunda Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan takipsizlik kararı verdi.



Takipsizlik kararında, şüpheli kamu görevlilerinin ifadeleri, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen başkontrolör tarafından Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan denetim sonucu düzenlenen 13 Aralık 2019 tarihli rapor, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen adalet müfettişleri tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 24 Şubat 2020 tarihli rapor ve dosyadaki diğer delillerin değerlendirildiği belirtildi.

İYİ HAL TESPİTİ VE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA KARARINDA KUSUR YOK



Savcılık takipsizlik kararında hükümlü Özgür Arduç'un Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılması işlemlerinin Açık Ceza İnfaz Kurumları'na Ayrılma Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler doğrultusunda usulüne uygun bir şekilde yapıldığını bildirdi. Hükümlü Arduç hakkında iyi hal tespiti görüş bildirme kararı alınmasında ve açık ceza infaz kurumlarına ayırma kararı verilmesinde ilgili personelin ihmali veya kusurlu bir davranışının tespit edilemediği belirtildi.

KALDIĞI CEZAEVİNİN FİRARA KARŞI ENGELLERİ VE DIŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK



Kararda hükümlü Özgür Arduç'un firar ettiği Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurum olduğu hatırlatıldı. Hükümlülerin yatış saatine kadar bahçede serbestçe dolaşma imkanlarının bulunduğu belirtilen takipsizlik kararında,

“Bu sebeple hükümlü Özgür Arduç'un dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumun duvarından atlayarak firar etmesi olayında, olay günü kurumda görevli infaz koruma memurları ve kurum yetkililerine atfedilebilecek herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışın bulunmadığı” belirtildi.

FİRARDAN 18 SAAT SONRA YAKALAMA UYARISI VERİLMESİNDE İHMAL VE KUSUR YOK



Firar olayının tespit edilmesinden sonra, makul süre içerisinde ilgili kolluk birimlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığına firar olayının haber verildiği bildirilen kararda,

“Firar olayının kolluk birimlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığına haber verilmesinde kurum yetkililerinin herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışının bulunmadığı, firar olayının kurum yetkilileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi sonrası yakalama emrinin 1 Aralık 2019 tarihinde saat 09:44:56'da UYAP sistemi üzerinden oluşturulduğu, saat 10:37:22'de nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından onaylandığı, nöbetçi zabıt katibinin saat 18:28:21'de onay işlemini tamamladığı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’na (KİHBİ) yakalama uyarısı verildiği” anlatıldı.

Kararda firar olayı gerçekleştiği saatten yaklaşık 18 saat sonra KİHBİ'ye yakalama uyarısının verilmiş olmasında herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışın bulunduğundan bahsedilemeyeceği belirtildi.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE KONTROL YAPILDI



Kolluk ekiplerine haber verilmesinden sonra Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından ekip, istasyon ve uygulama noktalarına firar olayının ve şahsın eşkal bilgilerinin telsiz anonsuyla bildirilerek duyarlı olunmasının istendiği bildirilen kararda,

“Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 01.00-03:00 saatleri arasında yapılan önleyici kolluk devriyesinde cezaevi çevresinde kontrol yapılarak şahsın yakalanmasına çalışıldığı; firar eden şahsın yakalanması sürecinde kolluk ekiplerinin ihmali veya kusurlu bir davranışının tespit edilemediği” belirtildi.

Savcılık takipsizlik kararında şüphelilerin iddia olunan suçu işlediklerine dair kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak herhangi bir delilin elde edilemediğinin anlaşıldığı, şüpheliler hakkında iddia olunan suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

AİLE İTİRAZ ETTİ



Ceren Özdemir’in ailesi karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde katil Arduç’un 6 hücre cezası, 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine alındığı, firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade etmesine rağmen önlem alınmadığı, kaçmasından sonra etkili aranmadığı iddiaları tekrarlandı. Dilekçede savcılığın takipsizlik kararının kaldırılarak kamu görevlileri hakkında kamu davası açılması istendi.



