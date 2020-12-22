Çerkezoğlu: Patronların çarkları döndürülüyor
Eski DİSK ve Genel-İş Genel Başkanı Abdullah Baştürk, ölümünün 29. yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.
Sendika yöneticilerinin ve üyelerinin katıldığı anmada konuşan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, pandemi süreciyle beraber şartların daha çok zorlaştığını da belirterek, “12 Eylül günlerini aratmayan baskının ve sömürünün olduğu bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Türkiye, bir taraftan baskıların, bir taraftan işçi sınıfının haklarının sömürüldüğü bir dönemde. Bu sürecin ağır geçmesinin sebebi, iktidarın politikalarının işçi sınıfını ve halkı korumaya yönelik olması gerekirken sermayenin ve patronların çarklarını döndürmeye çalıştığı politikalardır” dedi.
DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu da emek mücadelesinde yaşamını yitirenlerin ölümsüz olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından Baştürk’ün mezarına karanfiller bırakıldı.
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