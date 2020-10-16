Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı! “Hasta sayısı artıyor”
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: Günde 150-200 hastada sonuç pozitif çıkıyor.
Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cumhuriyet Tv’ye hastalık sürecini, nasıl geçirdiğini anlattı. Aşı bulunana kadar korona ile mücadelenin devam edeceğini belirten Kutlubay, “Aşı en iyi ihtimalle 2021 yılının ikinci yarısında hizmete girebilir.” dedi.
Vaka sayılarına da değinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, “Cerrahpaşa’da 53 Covid’li hasta yatıyor. Biz günde bin ile bin iki yüz arasında test yapıyoruz ve bu testlerin yüzde 10 ile 15’i pozitif çıkıyor.” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Semptomu olmasa da paylaşacağız. Bu ayın 15’inde başlıyoruz" demişti. Röportajda, Bakan Koca’nın bu açıklamasına da değinen Kutlubay, açıklanan verilerin en az iki üç kat artabileceğini belirtti. Konuyla ilgili son olarak “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin verileri, toplam verileri daha yukarıda olduğunun göstergesi” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- 6 takıma puan silme cezası!
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- 6 takıma puan silme cezası!