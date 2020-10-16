Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı! “Hasta sayısı artıyor”

16 Ekim 2020 Cuma, 14:18

Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cumhuriyet Tv’ye hastalık sürecini, nasıl geçirdiğini anlattı. Aşı bulunana kadar korona ile mücadelenin devam edeceğini belirten Kutlubay, “Aşı en iyi ihtimalle 2021 yılının ikinci yarısında hizmete girebilir.” dedi.

Vaka sayılarına da değinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, “Cerrahpaşa’da 53 Covid’li hasta yatıyor. Biz günde bin ile bin iki yüz arasında test yapıyoruz ve bu testlerin yüzde 10 ile 15’i pozitif çıkıyor.” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Semptomu olmasa da paylaşacağız. Bu ayın 15’inde başlıyoruz" demişti. Röportajda, Bakan Koca’nın bu açıklamasına da değinen Kutlubay, açıklanan verilerin en az iki üç kat artabileceğini belirtti. Konuyla ilgili son olarak “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin verileri, toplam verileri daha yukarıda olduğunun göstergesi” dedi.