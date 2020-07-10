Cesedi bulunan başkanın 'özür notu' ortaya çıktı

10 Temmuz 2020 Cuma, 17:22

Güney Kore’de dün başkent Seul’ün Belediye Başkanı Park Won-Soon’un ölü bulunmasının ardından polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Yerel yetkililer, Park’ın ölmeden önce evinde ailesinden özür dilediğine dair bir not bıraktığını açıkladı.

Notta, "Herkesten özür dilerim. Hayatımda benimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Ailemden özür dilerim. Çünkü onlara sadece acı verdim. Lütfen bedenimi yakın ve ailemin mezarlarının etrafına dağıtın" ifadelerinin yer aldığı duyuruldu