Cesedi bulunan başkanın 'özür notu' ortaya çıktı

Güney Kore’de polisler tarafından ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-Soon’un, evde özür notu bıraktığı açıklandı.

İHA
10 Temmuz 2020 Cuma, 17:22
Abone Ol google-news

Güney Kore’de dün başkent Seul’ün Belediye Başkanı Park Won-Soon’un ölü bulunmasının ardından polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Yerel yetkililer, Park’ın ölmeden önce evinde ailesinden özür dilediğine dair bir not bıraktığını açıkladı.

Notta, "Herkesten özür dilerim. Hayatımda benimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Ailemden özür dilerim. Çünkü onlara sadece acı verdim. Lütfen bedenimi yakın ve ailemin mezarlarının etrafına dağıtın" ifadelerinin yer aldığı duyuruldu


Video Haberler