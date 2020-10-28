Çeşme Belediye Başkanı Oran ev ev gezip Türk Bayrağı dağıttı
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.yılı kutlamaları kapsamında ilçede ev ev gezerek vatandaşlara ay yıldızlı Türk Bayrağı dağıttı.
Çeşme'de üzerinde Başkan Oran’ın “Değerli Hemşehrilerim, birlik ve beraberliğimizin simgesi şanlı, ayyıldızlı bayrağımızın altında binlerce yıldır biriktirdiğimiz kadim kültürümüzü, kederlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşmaya, Atatürk devrimleri ışığında ulusca aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Şanlı bayrağımızın gölgesinde kederde ve sevinçte her zaman hep birlikte…” yazılı notu ile dağıtılan Türk Bayrağı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
'KENTİMİZİ ŞANLI TÜRK BAYRAĞI İLE DONATIYORUZ'
Başkan Oran, “Pandemiden dolayı buruk kutladığımız Cumhuriyetimizin 97.yılı şerefine vatandaşlarımız ve esnafımızla birlikte camlarımızı, balkonlarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi şanlı Türk Bayrağı ile donatıyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı en coşkulu şekilde kutlayacağız. Türk halkına özgürlüğü ve bağımsızlığı veren Cumhuriyet ışığı altında özgür ve laik bir ulus yaratmayı başaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyoruz” dedi.
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