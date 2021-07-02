Çeşme Belediye Başkanı Oran: Festival ve konserler başlıyor

02 Temmuz 2021 Cuma, 16:27

Denizi, suyu, kumu ve rüzgarıyla Türkiye’nin birincisi Ilıca Plajı başta olmak üzere Çeşme’nin tüm sahilleri yeniden doldu taştı. Bayram öncesi büyük bir hareketlilik başladığını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “2020 yılını ve 2021’in ilk yarısını pandemi ile evlerimizde geçirdik. Bu süreci sıkıntısız atlatan Çeşme’de geçen ay vakalarımızı sıfırlamamızla birlikte ciddi bir yoğunluk yaşanıyor” dedi.

“YERYÜZÜNDEKİ CENNET ÇEŞME”

Yazlıkçıların Çeşme’ye akın ettiğini belirten Oran, “Yasakların kalkması ve normalleşme ile yazlıkçı misafirlerimizin yanı sıra tatillerini bayram ile birleştirmek isteyen vatandaşlarımız da bu yıl yeryüzündeki cennet Çeşme’yi tercih ediyor. Biz, tüm plajlarımıza sosyal mesafe localarımızı yerleştirdik. Üstün hijyen önlemlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık ve misafirlerimizi bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla, güzel bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Misafirlerimizden ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına son derece dikkat etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

FESTİVALLER BAŞLIYOR

Normalleşme ile birlikte festival, konser gibi kültürel ve sanatsal aktivitelerin de müjdesini veren Oran, “Güzel bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Normalleşme ile birlikte festival, konser gibi kültürel ve sanatsal aktivitelerin de müjdesini veren Oran, “Güzel bir sezon bizi bekliyor” dedi.