Çeşme Belediyesi Psikoloji Danışma Merkezi hizmete başladı

12 Aralık 2020 Cumartesi, 16:55

Çeşme Belediyesi sosyal belediyecilik alanında bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Uzman Psikologumuz Sinem Derman, Ilıca’da Dr. Tayfun Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezi yanındaki yeni danışmanlık ofisinde hizmet vermeye başladı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Vatandaşlarımızın istihdamı, eğitimi, kamusal ihtiyaçlarının yanı sıra ruh sağlığı da bizim için oldukça önemli. Sağlıklı birey kavramı, bedenen ve ruhen sağlıklı olmak anlamını taşıyor. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza dokunan sosyal projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Daha mutlu daha huzurlu bir kent için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” dedi.