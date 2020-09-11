Çeşme Belediyesi’nden tarım hamlesi

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar ile bitkisel üretim yöntemleri, organik tarım ve hayvancılık hizmetlerini içerisinde barındıracak müdürlük bünyesinde ayrıca üretim çiftliği de kurulacak.

Karakteristik bir tür olan Sakız ve Kaçeli koyununu yaşatmak ve yetiştirici sayısını artırmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik ve lavanta üretimini teşvik etmek amaçlanıyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Tarıma ve üretime çok büyük önem veriyoruz. Çiftçilerimizi destekliyoruz. Tarımla gelişen, geliştikçe büyüyen bir Çeşme için omuz omuza vereceğiz. Çeşme limonu, kavunu, beyaz soğanı, enginarı ve Çeşme Sakız’ı gibi yerel değerlerimizin üretimini destekleyerek, yerli tohumlarımızı koruyacak, gelecek kuşaklara sağlıklı gıdaların ulaşmasını sağlayacağız. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.