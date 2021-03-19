Çeşme'de lastik botun batması sonucu 3 göçmen öldü
İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı.
Çeşme'den denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.
Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.
Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.
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