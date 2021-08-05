Çeşme'de orman yangınlarına karşı seferberlik

05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:46

Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına dikkat çekmek için gerekli tedbir ve önlemleri alan Çeşme Belediyesi harekete geçti. Çeşmeköy mevkii ormanlık alan, Fethinin Ada, Tekke Plaj ve Çeşme Karadağ’da eş zamanlı olarak yapılan çevre temizliğine Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte katıldı.

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde Alavya Otel, Before Sunset Beach, Momo Beach, Yuzu Beach, White Beach ve gönüllü vatandaşların katılımıyla ormanlık alanlarda yangınları önlemeye yönelik çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Gün boyunca işletmeyi kapatıp, hizmet vermeyi durduran Before Sunset Beach ise 100 kişilik tam kadro personeli ile çöp toplayarak farkındalık yarattı.

Yüzlerce gönülllü vatandaşla gün boyu süren çalışma sonucunda piknikçiler tarafından bırakılan plastik, naylon, cam şişe, cam kırıklarından oluşan yaklaşık 4 ton çöp toplandı. Ormanda farklı noktalara çöp konteynerleri yerleştiren Başkan Oran, atık ayrıştırma konusunda büyük adımlar attıklarını söyledi. Yakın zamanda yapılacak Katı Organik Gübre Tesisi ile organik atıkları ayrı ayrı işleyerek toprağa kazandıracağına dikkat çeken Oran, araç filosunu ve personel sayısını yükselterek yüzde yüz hizmet vereceklerinin de altını çizdi.

“DAHA YEŞİL ÇEŞME”

Çevre bilincini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Oran, “Ülkemizin dört bir yanından gelen yangın haberleri ile içimiz yanıyor. Manavgat, Marmaris, Bodrum ve daha niceleri. Acıları paylaşıyoruz, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bugün yüzlerce Çeşmeli vatandaşımızla bir araya gelerek orman yangınlarına karşı orman temizliği yapıyoruz. Çevre bilincimizi arttırmak amacıyla bu temizliğimizi düzenli olarak her hafta gerçekleştireceğiz. Daha güzel, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Çeşme için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

YURTTAŞLARA UYARI

Orman yangınları konusunda uyarılarda bulunan Oran, “Orman yangını için potansiyeli oldukça yüksek bir dönemdeyiz. Bu sebeplerden ötürü vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, orman varlıklarımızın korunması için çok önemli. Ormanlarımızı korumak için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Doğaya atılan her bir çöp hem orman yangınını, hem çevre kirliliği hem insan hem de hayvan sağlığına zarar vermekte. Halkımızı doğayı, ormanı ve yeşili korumaya, duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Oran, vatandaşların ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 Yangın İhbar Hattı’na zaman kaybetmeden haber vermelerini istedi.